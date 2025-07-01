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Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Yardımcısı Seyitoğlu, denizciliğin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 23:43
Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Antalya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu katıldı. Seyitoğlu, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin denizler üzerindeki tam egemenliğinin yanı sıra ekonomik bağımsızlık açısından da büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Antalya'nın tarih boyunca Akdeniz'in en önemli deniz ticareti, turizm ve savunma merkezlerinden biri olduğunu belirten Seyitoğlu, günümüzde de deniz ulaşımı, kruvaziyer turizmi, yatçılık ve su ürünleri alanlarında önemli bir gelişim sağladığını dile getirdi. Antalya Valiliği olarak denizciliğin geliştirilmesi için tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikler ve Yarışmalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosu etkinlikte çeşitli eserler seslendirdi. Ayrıca, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Program, kazananların ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi.

Kumluca'da Denizyolu Kutlaması

Kumluca'da da benzer etkinlikler yapıldı. Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu katılarak denizciliğin önemine vurgu yaptılar. Güneş, Atatürk'ün denizciliği bir ulusal hedef olarak gördüğünü belirtti.

Etkinlikte halk oyunları ve dans gösterileri yapılmasının yanı sıra sürat teknesi yarışı, su altında bekleme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları da düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasında son 8 yılın şampiyonu Hasan Çüm, bu yıl da birinciliği elde ederek 9. kez yarışmayı kazandı. Yarışma sırasında sakatlanan bir yarışmacı, rakiplerinin yardımıyla denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilirken, Çüm'e kupa ve madalyanın yanı sıra 10 bin lira ödül de takdim edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında etkinlik...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışı sırasında düşerek sakatlanan bir yarışmacı ise rakiplerinin yardımıyla denizden çıkarıldı. İlk müdahalesi alandaki sağlık ekibince yapılan yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında etkinlik...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışı sırasında düşerek sakatlanan bir yarışmacı ise rakiplerinin yardımıyla denizden çıkarıldı. İlk müdahalesi alandaki sağlık ekibince yapılan yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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