Antalya'da Dövüş İçin Hazırlanan Horozlar Koruma Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dövüş için hazırlanan dört horoz, koruma altına alındı ve Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evin bahçesinde horoz dövüşü için bir ring kurulduğunu tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, evdeki dört horozu koruma altına alarak Antalya Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim etti.

Bunun yanı sıra, horoz sahiplerine "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etme" suçundan idari para cezası uygulandı.