Antalya'da Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 Lira Ceza

Antalya’da Drift Ceza Rekoru

Antalya’nın Serik ilçesi

Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde bir sürücü, drift yaparak çevreyi tehdit etti. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve jandarma ekiplerine yapılan ihbar sonucunda harekete geçildi.

Güvenlik ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelerken, sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde sürücü kısa süre içinde yakalandı.

Drift yaptığı belirlenen sürücüye, 65 bin 69 lira para cezası uygulandı. Bununla birlikte, sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Toplum Güvenliği İçin Önlemler Alınıyor

Bu olay, Antalya’da artan drift konusunda alınan önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Jandarma, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürecek.

Antalya’nın Serik ilçesinde drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza uygulandı.