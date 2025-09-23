Antalya'da 'Dublörlü' Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Antalya merkezli 'Yeni Joker' operasyonunda sahte sağlık raporu ve vekaletle yaklaşık 730 milyon liralık mal varlığını ele geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:22
Antalya'da 'Dublörlü' Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Antalya merkezli, üç ilde yürütülen operasyonda, sahte sağlık raporu ve vekalet düzenleyerek yaşlı bir kişinin mal varlığını ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturma

Valilik açıklamasına göre, Antalya'da bir noterde şüpheli bir sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki ve mirasçısı bulunmayan R.Ö.'nün tüm mal varlığının ele geçirilmesine yönelik organize bir yapı tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, mağdurun kişisel bilgileriyle sahte kimlik oluşturduğu, GSM hattını başka bir operatöre geçirerek e-devlet şifresine ulaştığı belirlendi. Antalya'da bir hastanede görevli bir personelle işbirliği yapılarak, mağdura benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanıp sahte sağlık raporu alındığı saptandı. Dublörün evine gönderilen bir noter yetkilisinin 3. şahıs adına vekalet çıkardığı ortaya çıktı.

Hedeflenen mal varlığı ve operasyon

İlk etapta R.Ö.'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladıkları tespit edildi.

Bulgular üzerine Antalya, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen ve 'Yeni Joker' adı verilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Asker Ressamlar' Sergisi MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Açıldı
2
Asadov, Bakan Tekin'i Kabul Etti: Bakü'de Eğitim İşbirliğinde Yeni Adımlar
3
Bursa Karacabey'de Yangın: 3 Kişi Öldü — Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
4
Muş'ta Okul Sporları Toplantısı: Vali Çakır'dan Eğitim ve Spor Vurgusu
5
Bodrum'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
6
Bakan Göktaş BM'de: "Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" ve Dijital Çocuk Hakları
7
Rucub: 'Filistin'in tanınması İsrail'e yaptırımların yolunu açmalı'

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek