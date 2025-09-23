Antalya'da 'Dublörlü' Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Antalya merkezli, üç ilde yürütülen operasyonda, sahte sağlık raporu ve vekalet düzenleyerek yaşlı bir kişinin mal varlığını ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturma

Valilik açıklamasına göre, Antalya'da bir noterde şüpheli bir sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki ve mirasçısı bulunmayan R.Ö.'nün tüm mal varlığının ele geçirilmesine yönelik organize bir yapı tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, mağdurun kişisel bilgileriyle sahte kimlik oluşturduğu, GSM hattını başka bir operatöre geçirerek e-devlet şifresine ulaştığı belirlendi. Antalya'da bir hastanede görevli bir personelle işbirliği yapılarak, mağdura benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanıp sahte sağlık raporu alındığı saptandı. Dublörün evine gönderilen bir noter yetkilisinin 3. şahıs adına vekalet çıkardığı ortaya çıktı.

Hedeflenen mal varlığı ve operasyon

İlk etapta R.Ö.'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladıkları tespit edildi.

Bulgular üzerine Antalya, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen ve 'Yeni Joker' adı verilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.