Antalya'da Düden Çayı Kenarındaki Sazlık Yangını Söndürüldü

Antalya Muratpaşa'da Düden Çayı kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, polis ve itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle evlere ve seralara sıçramadan söndürüldü.