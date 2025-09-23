Antalya'da Düden Çayı Kenarındaki Sazlık Yangını Söndürüldü

Antalya Muratpaşa'da Düden Çayı kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, polis ve itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle evlere ve seralara sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:11
Olay Yeri ve Müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yenigöl Mahallesi'ndeki Düden Çayı etrafında bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın, evlere ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Söndürme işleminin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

