Antalya'da Düden Çayı Kenarındaki Sazlık Yangını Söndürüldü
Olay Yeri ve Müdahale
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yenigöl Mahallesi'ndeki Düden Çayı etrafında bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın, evlere ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Söndürme işleminin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
