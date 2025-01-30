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Antalya'da Falezlerden Düşen Gençten Kayıp: Cansız Bedenine Ulaşıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen 18 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı, hastaneye kaldırılan arkadaşının durumu ise kritik.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:36
Antalya'da Falezlerden Düşen Gençten Kayıp: Cansız Bedenine Ulaşıldı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Trajik Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen acı olayda, falezlerden kayalık alana düşen 18 yaşındaki Hüseyin Boran Karabulut'un cesedi, dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı. Olay, Gençlik Mahallesi'nin falezler kısmında dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Eğlenmek üzere bölgeye giden Yağmur Z. (16) ve arkadaşı Karabulut, alkol aldıktan sonra yaklaşık 20 metre yüksekten kayalıklara düştü.

Acil Yardım İhbarı

Yağmur Z.'nin yardım çağrısını duyan bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polete ve itfaiye ekipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgede yürütülen çalışmalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden destek talep etti. Deniz polisi, bilinci yerinde olmayan yaralı Yağmur Z.'yi botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri genç kızı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bir süre sonra bilinci yerine gelen Yağmur Z, yanındaki arkadaşının da orada olduğunu belirttikten sonra bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde dalgıç ekiplerinin yaptığı araştırma neticesinde, denizde Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karabulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü. Öte yandan, Yağmur Z.'nin hastanede omurilik ameliyatına alındığı öğrenildi.

Aile Üzerinde Sarsıcı Etki

Karabulut'un arkadaşı Efe Ç., yaşananları polise şu sözlerle anlattı: "Saat 04.00'a kadar arkadaşımı aradık. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu, çok üzgünüm."

Aydın Karabulut, oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu ve 18 yaşına girmeden kısa bir süre önce bu trajik olayın yaşandığını belirtti. Baba Karabulut, "İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Yağmur Z. ile buraya geldiğini öğrendim, ardından arama yaptık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum." diye ifade etti.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürerken, detaylar da gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalık alana düşen gencin cesedi, dalgıç polislerce...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalık alana düşen gencin cesedi, dalgıç polislerce denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalık alana düşen gencin cesedi, dalgıç polislerce...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalık alana düşen gencin cesedi, dalgıç polislerce denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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