Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da vefat eden gazi İlhan Uçar, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasime çok sayıda katılım gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:31
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da, 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aksu ilçesinde 18 Mart tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren gazi İlhan Uçar için Serik ilçesindeki Dikmen Mezarlığı'nda bir askeri tören düzenlendi.

Cenazeye; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı namazın ardından Uçar'ın cenazesi defnedildi.

Vali Şahin ve beraberindekiler, gazinin evinde ailesine başsağlığı diledi. İlhan Uçar, 1993 yılında Mardin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada sol kolundan ve göğsünden yaralanarak gazi unvanını almıştı.

Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna...

Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna...

Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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