Adıyaman'da 10 Gün Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da 10 gündür kayıp olan genç için kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor. Bursa'dan 5 Kasım'da memleketi Adıyaman'a otobüsle gelen ve 6 Kasım akşamı kaybolan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem'in akıbeti henüz bilinmiyor.

Ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan incelemelerde, Çiğdem'in en son cep telefonu sinyalinin Nissibi Köprüsü civarından alındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar, genç adamın bu bölgede yürüdüğünü gösteriyor.

Çiğdem'in suya düşmüş olabileceği ihtimali doğrultusunda, arama ve kurtarma ekipleri, sualtı araştırmaları için özel cihazlar ve dalgıçlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan anne Neslihan Turaç, “Oğlum en son burada görünmüş ve ekipler suya düşme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Kaç gündür kendisinden haber alamıyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz. Lütfen, oğlumun ölü ya da diri bir an önce bulunmasını istiyorum.” dedi.

Arama ve kurtarma çalışmaları, havanın kararması nedeniyle geçici olarak durduruldu; ancak sabah yeniden başlaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Adıyaman'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.