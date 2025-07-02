DOLAR
39,79 0,11%
EURO
46,93 0,29%
ALTIN
4.276,07 0,01%
BITCOIN
4.284.311,38 -1,68%

Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Adana'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Hakan Seçkin'in cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:27
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Adana'da, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Hakan Seçkin'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. 53 yaşındaki Seçkin, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görev yapıyordu.

Dün gece saatlerinde, hakim-savcı lojmanlarındaki mesaisi sırasında rahatsızlanan Seçkin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Seçkin için Buruk Mezarlığı'nda bir tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre katılarak başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Hakan Seçkin'in naaşı, söz konusu mezarlıkta toprağa verildi. Törende ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Seçkin'in mesai arkadaşları da yer aldı.

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi....

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi. Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vefat eden polis memuru Hakan Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi....

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi. Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vefat eden polis memuru Hakan Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Tır Çarpmış Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
3
Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi
4
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü
5
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!