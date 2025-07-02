Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Adana'da, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Hakan Seçkin'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. 53 yaşındaki Seçkin, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görev yapıyordu.

Dün gece saatlerinde, hakim-savcı lojmanlarındaki mesaisi sırasında rahatsızlanan Seçkin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Seçkin için Buruk Mezarlığı'nda bir tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre katılarak başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Hakan Seçkin'in naaşı, söz konusu mezarlıkta toprağa verildi. Törende ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Seçkin'in mesai arkadaşları da yer aldı.

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi. Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vefat eden polis memuru Hakan Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi. Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vefat eden polis memuru Hakan Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.