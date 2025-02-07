Antalya'da 'Hücre-9' Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Örgütlü Suç Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen ve D.C. liderliğindeki organize dolandırıcılık suç örgütüne yönelik 'HÜCRE-9' operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Büyük Mali Varlığa El Konuldu

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyon kapsamında yaklaşık 200 milyon lira değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca el konuldu. Örgüt üyelerinin, yasa dışı yollardan elde ettikleri 20 milyar lira tutarındaki parayı, "HAWALA" yöntemiyle kara para aklama amacıyla hem yurt içi hem de yurt dışı uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

Detaylı İnceleme ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan araştırmalarda, örgüte ait iş yerlerine yüklü miktarda parayı şifre karşılığı teslim eden şüphelilerin, bu yöntemi kullanarak başka şubelerden de paraları teslim aldığı belirlendi. Ayrıca, operasyonda yer alan soğuk cüzdan, çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek gibi deliller de ele geçirildi.

Kararlılık Vurgusu

Yerlikaya, suçta kibirlenen ve kendini hukukun üstünde gören örgütlere karşı mücadelelerinin azim ve kararlılıkla süreceğini belirterek, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmalara teşekkür etti.