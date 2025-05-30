Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Ölümcül Motosiklet Kazası

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. G.Ş. tarafından kullanılan 07 BVZ 093 plakalı otomobil, 66 yaşındaki Ömer Ayvacı'nın kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Ayvacı ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayvacı'ya ilk müdahaleyi yaparak, onu Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Müdahale Başarısız Oldu

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayvacı kurtarılamadı. Olayın ardından, Ayvacı'nın cenazesi inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza, motosiklet ve otomobil kullanıcıları için güvenli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.