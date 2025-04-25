Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Toplantısı Düzenlendi

Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Toplantısı

Antalya'da, Vali Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı, yaklaşan yangın sezonundaki önlemleri tartışmak amacıyla bir araya geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda toplam 45 madde değerlendirildi ve hazırlıklar titizlikle gözden geçirildi.

Antalya'nın Orman Varlığı

Vali Şahin, Antalya'nın 1 milyon hektarı aşan orman varlığıyla Türkiye'nin en fazla orman alanına sahip ili olduğuna dikkat çekti. Bu alan, ülke genelindeki ormanların yaklaşık %5'ini oluşturuyor. Şahin, iklim koşulları dolayısıyla Antalya'nın yangın riski açısından kritik bir lokasyon olduğunun altını çizdi.

Geçmiş Yangınların Etkisi ve Alınacak Önlemler

2021 yılında Manavgat'ta meydana gelen ve 60 bin hektarlık orman alanının yandığı yangının benzerlerinin yaşanmaması için önlemlerin artırılacağına işaret eden Vali Şahin, bu yıl sıkı tedbirlerle sezona hazırlık yapıldığını vurguladı. Antalya genelinde 114 arazöz, 35 su ikmal aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 1 insansız hava aracı aktif olarak görevde bulunuyor. Ayrıca, orman işçisi sayısının 600'den 1000'e çıkarılacağı bilgisini verdi.

Yangınla Mücadele ve Genelgeler

Vali Şahin, "Küçük yangın yoktur, zamanında önlenen yangın vardır" mottosuyla yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirtti. Toplantıda, 1 Mayıs'tan itibaren Antalya'da piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişin yasaklanacağına dair genelgeler kamuoyuna duyuruldu.

Alınacak Önlemlerin Detayları

Genelgede belirlenen başlıca önlemler şunlardır:

Orman Kanunu kapsamında belirlenen alanlar dışındaki yerlerde gecelemek yasak.

İzin verilen ocak yerleri dışında ateş yakmak ve ateşi söndürmeden alanı terk etmek yasak.

Ormanlara 4 kilometre mesafedeki alanlarda yanıcı maddelerin kullanımı yasaklandı.

1 Mayıs-31 Ekim arasında, piknik alanları dışında ormanlara giriş ve belirli saatlerde ateş yakmak yasak.

Bu kurallara yönelik denetimlerin, orman muhafaza memurları ve diğer güvenlik güçleri tarafından yapılacağı bildirildi. İhlallere karşı ise ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari ve adli işlemler uygulanacağı belirtildi.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin (sağ 4) başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şahin, toplantıda konuşma yaptı.