Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Kağıthane'de alacak-verecek tartışması sonrası 8 Aralık'ta kuaför dükkanına baltayla saldırı; görüntüler ortaya çıktı, iş yerinde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:12
Kağıthane'de kuaför dükkanına baltalı saldırı

İstanbul Kağıthane'de alacak-verecek meselesi yüzünden bir kuaför dükkanına düzenlenen baltalı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın seyri

Olay, 8 Aralık saat 16.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat U. ile kuaför dükkanına gelen Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Dükkanı terk eden Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra geri dönerek iş yerindeki klima ve raflara baltayla vurup zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar şüphelinin elindeki baltayı alarak şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Emniyetteki ifade ve şikayet

Murat U., emniyete giderek şikayette bulundu. İfadesinde şüphelinin borcun bitmediğini söyleyip kendisini borcunu ödemesi için tehdit ettiğini belirtti. Murat U.'nun aktardığına göre şüpheli, "Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi."

Murat U. ayrıca, kendisinin "O borcu ben sana ödedim" demesi üzerine şüphelinin "Sen görürsün" diyerek iş yerinden çıktığını ve "Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim" diyerek dükkanıma zarar verdiğini anlattı.

