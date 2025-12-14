Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Kağıthane'de kuaför dükkanına baltalı saldırı

İstanbul Kağıthane'de alacak-verecek meselesi yüzünden bir kuaför dükkanına düzenlenen baltalı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın seyri

Olay, 8 Aralık saat 16.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat U. ile kuaför dükkanına gelen Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Dükkanı terk eden Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra geri dönerek iş yerindeki klima ve raflara baltayla vurup zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar şüphelinin elindeki baltayı alarak şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Emniyetteki ifade ve şikayet

Murat U., emniyete giderek şikayette bulundu. İfadesinde şüphelinin borcun bitmediğini söyleyip kendisini borcunu ödemesi için tehdit ettiğini belirtti. Murat U.'nun aktardığına göre şüpheli, "Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi."

Murat U. ayrıca, kendisinin "O borcu ben sana ödedim" demesi üzerine şüphelinin "Sen görürsün" diyerek iş yerinden çıktığını ve "Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim" diyerek dükkanıma zarar verdiğini anlattı.

