Antalya'da Sağanak ve Dolu Zarara Yol Açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Seralarda meydana gelen hasar, ekili ürünlerin geleceğini tehdit ediyor.

Yoğun yağışlar sonucu, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı ve bazıları çöktü. Özellikle domates, kavun ve biber gibi ürünler ile hasada hazırlanan karpuzlar ciddi zarar gördü.

Bu nedenle, Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmalarına başlanacağı ifade edildi. Tarım alanındaki bu olumsuz gelişmeler, çiftçiler arasında kaygı yaratıyor.

Akseki'de Dolu Ulaşımı Aksattı

Öte yandan, Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi de yoğun dolu yağışından etkilendi. Bölge, beyaz bir örtüyle kaplanırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun kayganlaşması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.

Bu tür hava koşullarının tarım ve ulaşıma etkisi, ilerleyen günlerde daha belirgin hale gelebilir.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu. İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu. İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.