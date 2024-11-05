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Antalya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar ve son gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:27
Antalya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga Olayı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen bir silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları, üç kişi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

Tartışma ve Silah Kullanımı

Edinilen bilgilere göre, M.A, M.B. ve İ.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir tartışma gerçekleşti. Kısa sürede büyüyen bu gerginlik, M.A'nın üzerinde taşıdığı silahla M.B. ve İ.Y'ye 6 el ateş etmesiyle sonuçlandı.

Yaralıların Durumu ve Emniyet Müdahalesi

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.B. ve İ.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili olarak M.A, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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