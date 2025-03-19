Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen bir TIR kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:00
Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen tır kazası, iki can kaybıyla sonuçlandı. Onur Cengiz'in kullandığı 07 SD 483 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolunda seyir halindeyken aniden bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü Onur Cengiz ile tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Erkuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
3
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
4
Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı
5
Çanakkale Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Yozgat'ta Kara Saplanan Okul Servisi: 8 Öğrenci Kurtarıldı
7
Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL