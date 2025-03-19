Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen tır kazası, iki can kaybıyla sonuçlandı. Onur Cengiz'in kullandığı 07 SD 483 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolunda seyir halindeyken aniden bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü Onur Cengiz ile tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Erkuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.