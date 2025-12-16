Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'

Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında

Su Programı’nda ilk katılımda 'A-' notu

Türk Telekom, sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdürerek Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda en yüksek not olan 'A' skorunu korudu ve Global A listesindeki yerini pekiştirdi. Şirket, CDP'nin Su Programı'na ilk defa katıldığı değerlendirmede ise 'A-' notunu aldı.

2011 yılında CDP'ye raporlama yapmaya başlayan Türk Telekom, 2024 yılı sürdürülebilirlik faaliyetleri sonucunda CDP İklim Değişikliği Programı'nda 'A' skoruna ulaştı. Şirket, bu notu korumanın yanı sıra su yönetiminde elde ettiği başarıyla küresel çevresel liderler ligindeki konumunu güçlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom; 2020 baz yılı referans alınarak, tüm yıllar için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerinde grup seviyesinde emisyon hesaplamalarını tamamladı ve doğruluk ile tutarlılığı artıran metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, iklim değişikliğinin iş üzerindeki etkilerini detaylı analiz etmek amacıyla risk ve fırsat analizleri sayısallaştırılarak, finansallar üzerindeki potansiyel etkiler hesaplandı ve kurumsal karar alma süreçlerine entegre edildi.

Şirket, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını güçlendirerek sürdürmeye devam ediyor; enerji verimliliği çözümleri, yapay zekâ destekli optimizasyonlar, akıllı şehir uygulamaları, yeni nesil yeşil şebeke teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları projeleriyle iklim kriziyle mücadelede sektör liderliğini pekiştiriyor.

CEO Ebubekir Şahin'in değerlendirmesi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz. Attığımız her adımı yarının Türkiye’sini gözeterek planlıyoruz. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı sahiplenen bir yaklaşımı kurumsal stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda, belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm çalışanlar seviyesinde ele alarak performans süreçlerine entegre ettik ve kurum genelinde ortak bir iklim eylemi bilinci oluşturduk. CDP’de Küresel Liderler arasında yer almamız, kapsamlı analiz ve iyileştirme süreçlerini tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla yürüttüğümüzün bir göstergesi. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2030’a kadar yüzde 45 azaltım ve 2050’de Net Sıfır hedeflerimize ilerlerken, emisyon hesaplamalarımızı güçlendiren veri iyileştirmeleri, risk-fırsat çalışmaları ve çalışan seviyesine indirdiğimiz sürdürülebilirlik KPI’larıyla kurumsal dönüşümümüzü derinleştiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon odağımızla hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de daha dayanıklı bir gelecek inşa ediyoruz. Bu yolculuk yalnızca kurumumuzun değil ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığının da bir göstergesi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma sorumluluğuyla, geleceğe güvenle yürümeye ve sürdürülebilirlikte öncü olmaya devam edeceğiz".

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketlerin ve şehirlerin çevresel performansını ölçen; iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi alanlarda dünyadaki en etkili derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. CDP, raporlayan kuruluşları A’dan D’ye kadar derecelendiriyor ve A skoru, çevresel liderlik ile yüksek şeffaflık standartlarını temsil ediyor.

