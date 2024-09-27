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Antalya'da Türk Devletlerinin Ekonomik İşbirlikleri Ele Alındı

Antalya'da düzenlenen konferansta Türk devletlerinin ekonomik gücü ve işbirlikleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:09
Antalya'da Türk Devletlerinin Ekonomik İşbirlikleri Ele Alındı

Antalya'da Ekonomik Güç ve İşbirlikleri Konferansı

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" başlıklı önemli bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansın Detayları

Türk Devletleri Teşkilatı ve Antalya Valiliği işbirliğiyle, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliği yaptığı etkinlik, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Vali Şahin'in Vurguları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, konferans esnasında Türk milletinin geniş coğrafyadaki varlığını vurgulayarak, "Türk devletleri kardeşleriyle bir olmaya mecburdur. Bu, tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" dedi.

Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk birliği konusundaki inancını paylaşarak, mevcut ekonomik gücün artırılabileceğine dikkat çekti.

Ekonomik Potansiyel

Türk dünyasının 1,5 trilyon dolarlık ekonomik potansiyelini ifade eden Vali Şahin, "Bu rakamı iki katına çıkarabileceğimiz birçok fırsat var. Özellikle tarım ve turizm sektörlerinde başarılı şirketlerimiz mevcut," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirlikleri

Konferans sırasında, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret ve sanayi alanında işbirliklerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar

Konferansa Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Antalya iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar"...

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi. Programda, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar"...

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi. Programda, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar"...

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi. Programda, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar"...

Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi. Programda, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

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