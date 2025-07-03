Antalya'da 'Üç Adımda Zirveye' Projesiyle Hentbol Eğitimi Başlatıldı

Üç Adımda Zirveye Projesiyle Hentbol Eğitimi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Üç Adımda Zirveye' projesi, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sistemli bir hentbol eğitimi sürecini başlattı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projeyle, 55-68 ay arasındaki çocuklar temel spor eğitimi ile tanışarak, erken yaşta sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor.

Proje Kapsamında Yetenek Taraması

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 pilot okulda uygulanan proje çerçevesinde yaklaşık 750 okul öncesi öğrencisine yetenek taraması yapıldı. Seçilen 80 öğrenci, antrenör Yunus Tokmak koordinasyonunda, yaş gruplarına uygun bir eğitim programı ile hentbol branşına özgü temel becerileri öğreniyor.

Çocukların Gelişimine Katkı

Eğitimler, yalnızca hareket kabiliyetini değil, aynı zamanda takım ruhu, öz güven, iletişim ve liderlik gibi alanlarda da çocukların gelişimini hedefliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, hentboldaki 'üç adım' teriminin projede eğitime dair cesur ve disiplinli bir yaklaşımın metaforu olarak kullanıldığını ifade etti.

Projenin Bütüncül Yaklaşımı

Eriş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje, çocuklarımızı sadece spora değil, yaşama ve geleceğe hazırlayan bütüncül bir modeldir." diyerek, okul öncesi dönemin bireyin fiziksel ve zihinsel temellerinin atıldığı en önemli evrelerden biri olduğunu vurguladı.

Gelecek Planları

Projenin amaçları arasında, erken yaşta spora katılımın artırılması, çocukların sportif beceriler kazanmasının yanı sıra milli hentbol takımlarının altyapısının güçlendirilmesi bulunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilerleyen süreçte projeyi daha fazla okulda uygulamayı planlıyor.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üç Adımda Zirveye" projesi kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sistemli hentbol eğitimi başlatıldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üç Adımda Zirveye" projesi kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sistemli hentbol eğitimi başlatıldı.