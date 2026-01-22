Antalya'da Uygulamalı Orkide Bakım Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik uygulamalı orkide bakım eğitimi düzenledi; teorik ve pratik bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:02
Antalya'da Uygulamalı Orkide Bakım Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Antalya'da uygulamalı orkide bakım eğitimi yoğun ilgi gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitim, katılımcılardan yoğun ilgi aldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı gösterimler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içinde gerçekleştirilen eğitimde, orkidelerin sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken temel bakım süreçleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Sulama sıklığı ve yöntemleri, uygun ışık şartları, ortam sıcaklığı, nem dengesi, saksı ve toprak seçimi gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Eğitim teorik anlatımla sınırlı kalmayıp, uygulamalı gösterimler ile desteklendi.

Pratik öneriler ve sık yapılan hatalar

Uzman personel, orkidelerin daha uzun ömürlü olması için sık yapılan bakım hatalarına dikkat çekti ve pratik öneriler sundu. Ayrıca gıda boyası ile yapılan orkidelerde renklendirme uygulaması da gösterilerek eğitime renk katıldı. Katılımcılar merak ettikleri soruları doğrudan uzman personele yöneltme fırsatı buldu.

"Eğitimler devam edecek"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olarak görev yapan ve eğitimi veren Mine Alpkapan, ev ve ofis ortamlarında sıklıkla tercih edilen orkidelerin doğru şartlarda yetiştirilmesinin hem bitkinin gelişimi hem de görsel estetik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Mine Alpkapan, "Orkidenin nazlı bir bitki değil, kurallı bir bitki olduğunu göstermek için bu eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu eğitimler vatandaşların talepleri doğrultusunda devam edecek" diyerek, eğitim sonunda katılımcıların orkide bakımı konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, ORKİDE...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, ORKİDE YETİŞTİRİCİLİĞİNE İLGİ DUYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ. EĞİTİM DE ORKİDE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, ORKİDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları