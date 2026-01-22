Antalya'da Uygulamalı Orkide Bakım Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Pratik öneriler ve sık yapılan hatalar

Uzman personel, orkidelerin daha uzun ömürlü olması için sık yapılan bakım hatalarına dikkat çekti ve pratik öneriler sundu. Ayrıca gıda boyası ile yapılan orkidelerde renklendirme uygulaması da gösterilerek eğitime renk katıldı. Katılımcılar merak ettikleri soruları doğrudan uzman personele yöneltme fırsatı buldu.

"Eğitimler devam edecek"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olarak görev yapan ve eğitimi veren Mine Alpkapan, ev ve ofis ortamlarında sıklıkla tercih edilen orkidelerin doğru şartlarda yetiştirilmesinin hem bitkinin gelişimi hem de görsel estetik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Mine Alpkapan, "Orkidenin nazlı bir bitki değil, kurallı bir bitki olduğunu göstermek için bu eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu eğitimler vatandaşların talepleri doğrultusunda devam edecek" diyerek, eğitim sonunda katılımcıların orkide bakımı konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, ORKİDE YETİŞTİRİCİLİĞİNE İLGİ DUYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ. EĞİTİM DE ORKİDE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.