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Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:08
Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Molla Yusuf Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın Anında Müdahale

Duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alevler Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler hızla kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangının Zararları ve Nedeni

Yangın sırasında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Şu anda yangının çıkış nedeni ise detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

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