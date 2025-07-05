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Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 1 ev yandı, ekipler müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:24
Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın Antalya'da Korkutuyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi içindeki ormanlık alanda çıkan yangına yönelik mücadele sürüyor. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı bildiriliyor.

Ekipler Seferber Oldu

Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Ev ve Seralarda Zarar Meydana Geldi

Yangın sonucu, çevredeki bazı vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edilirken; bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ormanlık alana yakın olan bazı seralarda da ciddi zarar oluştu.

Vatandaşlar Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Yangın söndürme çalışmalarına, bölge halkı da destek vererek yardımcı oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çabaları devam ederken, durum hakkında gelişmeler takip ediliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor....

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

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