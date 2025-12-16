Vezirköprü'de Mevsimin İlk Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Vezirköprü'de mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı, sabah saatlerinde başladı ve yüksek rakımlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü.
Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, oluşan manzaraları cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde seyreden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kar yağışı sonrası bölgede seyirlik, kartpostallık görüntüler oluştu.
