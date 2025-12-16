DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,13%
ALTIN
5.874,61 0,56%
BITCOIN
3.727.377,89 -1,64%

Vezirköprü'de Mevsimin İlk Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mevsimin ilk karı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu; mahalleler beyaza bürüdü, yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:59
Vezirköprü'de Mevsimin İlk Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Vezirköprü'de mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı, sabah saatlerinde başladı ve yüksek rakımlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, oluşan manzaraları cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde seyreden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışı sonrası bölgede seyirlik, kartpostallık görüntüler oluştu.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YILIN İLK KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YILIN İLK KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YILIN İLK KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi