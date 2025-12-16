Fatma Şahin: Yetenek Kaşifi ile 6 yaşta yetenek taraması başlıyor

Fatma Şahin: "Çocuklarda tek tip başarı doğru değil, onları erken yaşta yeteneklere göre yönlendirmek gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında her çocuğun farklı kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayarak projenin amacını ve uygulama detaylarını paylaştı.

Okul ziyaretleri ve proje tanıtımı

Başkan Şahin, Şahinbey ilçesindeki Asuman Mustafa Karakoyunlu Anaokulu ve İpekyolu İlkokulunu ziyaret ederek veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretlerde Yetenek Kaşifi Projesi tanıtıldı; proje kapsamında uygulanacak bilimsel yöntemler ve planlamalar hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamı: Düzenli tarama ve bilimsel testler

Şahin, projede Gaziantep genelinde 6 yaşındaki çocukların her yıl düzenli sportif beceri taramasına tabi tutulacağını belirtti. Uygulamanın süreklilik esasına dayandığını söyleyen Şahin, çocukların öne çıkan özelliklerinin çoklu zeka ölçekleri aracılığıyla analiz edileceğini, sportif alanlarda ise performans test bataryaları uygulanacağını aktardı.

Testlerin bilimsel geçerlik ve güvenirliği tanımlanmış yöntemlerden seçileceğini ifade eden Şahin, çoklu zeka ölçeklerinin GASMEK tesislerinde uzman personel ve veli eşliğinde uygulanacağını; sportif testlerin ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerinde uzmanlar ve velilerin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Amaç: Doğru yönlendirme, zorlamak değil

Projenin hedefini açıklayan Başkan Şahin, "Çocuklarımızı tek tip başarı anlayışıyla yetiştirmek doğru değil. Onların erken yaşta yeteneklerini keşfederek doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor" dedi. Erken yaşta yapılan doğru yönlendirmenin çocukların mutluluğunu ve gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

Şahin, eğitimde okul öncesi dönemin kritik olduğuna dikkat çekerek, 4-6 yaş aralığında yapılan çalışmaların çocukların karakter ve yetenek gelişiminde belirleyici rol oynadığını söyledi. Gaziantep'i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında güçlü bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Yetenek Kaşifi Projesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiğini aktaran Şahin, öğretmenlerin projeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. "Öğretmen, veli ve kurumlar arası iş birliği projenin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı ve projenin kent genelinde yaygınlaştırılarak sürdürülebilir kılınmasının hedeflendiğini söyledi.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Fatma Şahin, veliler ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, YETENEK KAŞİFİ PROJESİ KAPSAMINDA HER ÇOCUĞUN FARKLI KABİLİYETLERE SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ÇOCUKLARIMIZI TEK TİP BAŞARI ANLAYIŞIYLA YETİŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL. ONLARIN ERKEN YAŞTA YETENEKLERİNİ KEŞFEDEREK DOĞRU ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR" DEDİ.