Sivas’taki Göçükte Hayatını Kaybeden Şantiye Müdürü Bafra'da Defnedildi

Sivas Divriği'deki göçükte hayatını kaybeden 4 çocuk babası şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66), memleketi Bafra'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:40
Sivas’ta göçükte yaşamını yitiren şantiye müdürü Bafra’da toprağa verildi

28 günlük arama çalışmalarının ardından bulunan cenaze, yakınlarının katılımıyla defnedildi

Sivas’ın Divriği ilçesi Çaltı köyünde, maden sahasında yürütülen heyelan riskini azaltmaya yönelik çalışmaları denetlediği sırada ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66), meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

17 Kasım’da yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ekiplerin yoğun çabasıyla 28 gün boyunca aralıksız sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu dün Yıldırım’ın cenazesine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yıldırım’ın naaşı memleketi Samsun’un Bafra ilçesine getirildi.

Hacınabi Mahallesi’ndeki evinde yakınlarından helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip Mevlana Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 4 çocuk babası Sabri Yıldırım, Yakıntaş Mezarlığı’na defnedildi. Tören boyunca vatandaşlar ve yakınları duygusal anlar yaşadı.

