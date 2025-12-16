DOLAR
Moskova Bölgesi'nde Okulda Bıçaklı Saldırı: 10 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Moskova Bölgesi Odintsovo'da 15 yaşındaki öğrencinin düzenlediği bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi, saldırgan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:23
Odintsovo'daki Gorki-2 yerleşimindeki okulda meydana gelen saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti

Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesindeki Gorki-2 yerleşiminde bulunan bir okulda, 15 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda korkunç anlar yaşandı.

Saldırganın önce kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak müdahale ettiği, ardından aynı güvenlik görevlisini bıçakladığı ve daha sonra 10 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisine bıçaklı saldırıda bulunduğu bildirildi. Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Ksenia Mishonova, bıçaklanan 10 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybettiğini, güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın gözaltına alındığını ve saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini duyurdu. Rus medyası, saldırganın maske ve kask taktığını ve tişörtünde "No Lives Matter (Hiçbir hayat önemli değil)" yazdığını aktardı.

Olay, eğitim kurumlarında güvenlik kaygılarını tekrar gündeme getirirken, benzer bir vaka da dün St. Petersburg'da yaşandı; orada bir 9’uncu sınıf öğrencisi, kötü not nedeniyle çıkan tartışma sonrası 29 yaşındaki öğretmeni bıçaklayarak yaralamıştı.

