Antalya-Konya yolunda kar engeli: Tırların geçişi durduruldu

Kar ve tipi, Akseki-Seydişehir kara yolunu gece boyunca vurdu. Kar yağışı ve rüzgar, yolu ulaşıma zorlaştırdı. Alacabel mevkiinde kar yağışı durmuyor. Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre yüksekliğindeki bölümünde, kar kalınlığı 25 - 30 santimetreyi buluyor. Sabah saat 05.40'ta tırların geçmesi güvenlik nedeniyle yasaklandı.

Kar yağışı başlar başlamaz, Karayolları Alacabel ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Akseki Bölge Trafik ekipleri de Akseki çıkışında tedbir aldı. Ekipler, büyük araçları geçişe kapattı. Diğer araçlar ise kar lastiği ve zincir takarak yola devam edebiliyor.

Karayolları ve Bölge Trafik ekipleri, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden Seydişehir ilçesine kadar kar yağışının sürdüğünü bildirdi. Ekipler, yolda temizleme çalışması yaptıklarını ve yağış durduktan sonra uzun araçların geçişine izin vereceklerini açıkladı. Ekipler, yolda seyahat edecek olan sürücülerden zincir takmalarını veya yanlarında getirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.