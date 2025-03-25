Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İftar Programı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen iftar programı, önemli konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali ve Başkanlar İftar Sofrasında

Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma zamanı olduğunu ifade ederek, yarın idrak edilecek Kadir Gecesinin sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak; "Atamızın söylediği gibi, şüphesiz dünyanın en güzel yeri olan Antalya'mızda hep birlikte olmak büyük bir mutluluk. Tarımın başkentinde iş insanlarımızla el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Dayanışma Mesajı

ATSO Başkanı Hacısüleyman, sofrada yer alan birçok ürünün meclis üyelerinin katkılarıyla sağlandığını belirterek, "Bugün soframızda olan hurma, su, ayran, limonata, zeytin, salatadaki sebzeler, turunç ve kabak tatlısı meclis üyelerimiz tarafından sağlandı. Bu dayanışma için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından iftar programı düzenlendi. Programda, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından iftar programı düzenlendi. Programda, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman (fotoğrafta) konuşma yaptı.