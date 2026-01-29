Antalya ve Muğla Gençlik Meclisleri Kardeşlik Protokolü İmzalıyor

Antalya ve Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri, Ocak ayı genel kurulunda kardeşlik protokolünü oy birliğiyle kabul etti; gençlik çalışmaları ve COP31 bilgilendirmeleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Ocak ayı olağan genel kurulunda, Antalya ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi arasında kardeşlik protokolü gündeme alındı. Toplantıda protokolün imzalanması oy birliğiyle kabul edildi.

Ziyaret ve Teşekkür

Gençlik Meclisi toplantısı öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin ve Gençlik Meclisi Başkan Vekili Özge Zaimoğlu Şinik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i makamında ziyaret ederek kuruluş aşamasında sağladıkları destek için teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir, gençlere çalışmalarında başarı dileyerek Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini ve destek olduklarını vurguladı.

Kardeşlik Protokolünün Kabulü

Genel kurulda sunulan kardeşlik protokolü, meclis üyelerinin oy birliğiyle onayından geçti. Muzaffer Cantekin ve Özge Zaimoğlu Şinik, Antalya Meclisi'ne kuruluş sürecindeki katkıları nedeniyle tekrar teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Çalışmaları ile COP31 Bilgilendirmesi

Ocak ayı genel kurulunda, gençlerin temsiliyetini güçlendirmek ve yerel gençlik politikalarının kent üzerindeki etkisini artırmak amacıyla daire başkanlıkları tarafından sunumlar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireççibaşı ve Proje Uzmanı Dr. Fulya Kandemir tarafından, Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında gençlere bilgi verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç ise meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik ve spor çalışmaları hakkında bilgi sunarak deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Toplantı, iki ilin gençlik meclisleri arasında işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve gençlerin kent planlaması ile sosyal projelerde daha etkin rol almasının yolu olarak değerlendirildi.

