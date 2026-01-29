A-Kayseri 162 Bin Sorun Tespit Etti — Kayseri'de Yapay Zekâ ile Hızlı Müdahale

A-Kayseri 162 Bin Sorunu Tespit Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; akıllı şehir teknolojilerinde Türkiye’ye örnek olan, yenilikçi ve ödüllü yapay zekâ uygulaması A-Kayseri ile kentin sorunlarını hızla çözüyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana A-Kayseri uygulaması ile yaklaşık 162 bin sorunun tespiti gerçekleştirildi ve ilgili birimlere hızlıca müdahale edildi.

Gelişmiş veri işleme ve anlık tespit

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen platform; kent yönetiminde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu bir üst seviyeye taşıyor. Yapay zekâ tabanlı kentsel veri işleme platformu, şehir genelinde yolları, kaldırımları, menholleri ve totemleri anlık olarak tarıyor ve yayına alındığı günden bu yana yaklaşık 162 bin sorunun tespitini gerçekleştirdi.

Her gün şehrin sokaklarını dolaşan araca entegre yapay zekâ destekli kamera sistemi, karşılaştığı fiziksel sorunları saniyeler içinde analiz ederek verileri kontrol merkezine iletiyor. Böylece sahadan merkeze akan kesintisiz bilgi akışı sayesinde tüm sorunlar anlık olarak ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Kesintisiz çalışma ve otomatik raporlama

Yapay zekâ, çukur, kırık kaldırım, çökmüş menhol ve usülsüz totem gibi bozuklukları insan gözünden kaçmayacak şekilde nokta atışı ile tespit ediyor. Gece-gündüz, düşük ışıkta veya yağışlı havada dahi çalışarak şehrin her şartta güncel bir dijital haritasını oluşturuyor. Sistem, aynı güzergâh tekrar görüntülendiğinde önceki verilerle karşılaştırma yapıp yapılan onarım veya değişiklikleri otomatik olarak raporluyor.

Eğitim verileri arttıkça kendini geliştiren platform; her bir tespiti yüksek çözünürlüklü görsellerle kayıt altına alıyor. Bu sayede karar süreçleri hızlanıyor, gereksiz ekip yönlendirmeleri ortadan kalkıyor ve belediye ekiplerine "doğru veri, doğru anda" ulaştırılarak hız ve kaynak verimliliği sağlanıyor.

A-Kayseri uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık 162.000 nesne tespit edildi ve ilgili ekipler yönlendirilerek bu sorunların tamamına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yapay zekâ destekli sistem sayesinde şehir yaşamını daha güvenli, düzenli ve konforlu hâle getirerek geleceğin şehir yönetimini bugünden hayata geçiriyor.

