Gönüllü Hareketi Derneği 'Nasıl İyi Oluruz?' söyleşi serisini başlattı

Gönüllü Hareketi Derneği, Bursa'da "Nasıl İyi Oluruz?" söyleşi serisini başlattı; ilk konuk Diyetisyen Hande Güngör oldu, dengeli beslenme ve iyi oluş konuşuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:34
Gönüllü Hareketi Derneği, bireylerin iyi olma halini desteklemeye yönelik "Nasıl İyi Oluruz?" başlıklı söyleşi serisini başlattı. Etkinlikler Tüm Bursalılara açık olarak düzenleniyor.

Açılışta dernek hedefleri

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka, söyleşi serisinin gönüllüler başta olmak üzere toplumun her kesiminden bireylerin iyilik halini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Şipka, "İyilik üretmek isteyenleri bir araya getiren bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk konu: Diyetisyen Hande Güngör

Serinin ilk konuğu olan Diyetisyen Hande Güngör, yeterli ve dengeli beslenmenin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. Güngör, hızlı kilo verme isteğinin kısa vadede stresi artırabileceğine dikkat çekti ve sağlıklı kas kütlesinin korunması ile ideal beden kütle indeksinin önemini vurguladı. Bu hesaplamalar söyleşi sırasında katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşıldı.

Dengeli beslenme ve sürdürülebilir yaşam

Güngör, dengeli beslenmenin sürdürülebilir sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğunu belirterek günlük ihtiyaca uygun karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımının önemine dikkat çekti.

Serinin devamı ve konular

Gönüllü Hareketi Derneği, Bursa Gıda Bankası başta olmak üzere birçok toplumsal projeyi hayata geçirdikten sonra "Nasıl İyi Oluruz?" buluşmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor. Söyleşi serisinde psikoloji, beslenme, farkındalık, ilişkiler, hobiler ve alışkanlıklar gibi iyi oluşun farklı boyutları alanında uzman konuklarla ele alınacak.

Etkinlik takvimi

Gelecek etkinliklerin takviminin Gönüllü Hareketi Derneği’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı bildirildi.

