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Antarktika'daki Olağanüstü Sıcaklıklar İklim Değişikliğini Hızlandırıyor

Antarktika'daki anormal sıcaklıklar, buzulların erimesini ve ani iklim olaylarını tetikleyerek tehlikeleri artırmaktadır.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:01
Antarktika'daki Olağanüstü Sıcaklıklar İklim Değişikliğini Hızlandırıyor

Antarktika'da Olağanüstü Sıcaklıklar

Uzmanlar, Antarktika'nın son dönemde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun buzullar üzerinde endişe verici etkileri olduğunu bildirmektedir. Yüksek sıcaklıklar, bölgedeki hava olaylarını da etkileyerek, daha önce görülmemiş iklim olaylarının meydana gelmesine yol açabilir. Kış mevsimini yaşayan kıtada, temmuz ayının son günlerinde başlayan ve yaklaşık iki hafta süren sıcak hava dalgası etkisini hissettirdi.

Sıcaklık Artışının Nedenleri

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Antarktika üzerindeki atmosfer basıncının geleneksel sistemlerden farklı bir yapı sergilediğini belirtmektedir. Allesbüyük ölçüde yüksek basınç koşulları nedeniyle, yer yüzeyinden yüksek atmosfere kadar geniş bir alanda ısınma yaşanmaktadır. Bu durum, iklim dengesini bozarak kurak ve sıcak hava koşullarını artırmaktadır. Buzulların Hızla Erimesi

İklim değişikliği, özellikle Antarktika'yı çevreleyen buzullarda gözlemlenen erime hızını artırmaktır. Bölgenin 1950'lerden günümüze kadar ortalama 3 derece ısındığı görülmektedir. Türkeş, bu durumun deniz seviyesinin yükselmesine, okyanus akıntılarında değişimlere ve biyoçeşitlilikte kayıplara yol açabileceğini ifade etmektedir.

Ekstrem Hava Olayları

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, sıcaklık artışlarının kutup bölgelerinde gözlemlenen en net sonuçlar olduğunu vurgulamaktadır. Normalin üstündeki sıcaklıklar, buzullardaki azalmalara yol açarak deniz seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır. Özsoy, 2024 yılında Doğu Antarktika’da yaşanan sıcak hava dalgasının normallerin 10 derece üzerine çıktığını belirtmiştir. Mevsim Normallerinin Değişimi

Ekstrem hava olaylarının daha sık görülmesi, mevsimlerin arasındaki ayrımın giderek daha da zorlaşmasına yol açmaktadır. Özsoy, bu durumun iklim dengesinin tamamen değişebilirliğini gözler önüne serdiğini ifade etmektedir. Antarktika'nın göz ardı edilmesinin, dünyanın geleceği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunmuştur.

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