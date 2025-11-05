ANTGİAD'dan Anıtkabir Ziyareti: Cumhuriyet’in 102. Yılı ve Atatürk’ü Anma

ANTGİAD, Cumhuriyet’in 102. yılı ve Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret ederek şeref defterine mesaj yazdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:27
ANTGİAD'dan Anıtkabir Ziyareti: Cumhuriyet’in 102. Yılı ve Atatürk’ü Anma

ANTGİAD'dan Anıtkabir Ziyareti

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Cumhuriyet’in 102. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı.

Anıtkabir Şeref Defteri Mesajı

Başkan Yavaş Anıtkabir Şeref Defteri’ne şu notu düştü:

‘Aziz Atatürk, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, bugün aynı zamanda sana duyduğumuz sonsuz minnet ve özlemin 87. yıl dönümündeyiz. Emanetin olan Cumhuriyet’in yılmaz savunucuları olarak huzurundayız. İlke ve devrimlerine sadakatle bağlı kalacağımıza, bilimi rehber, adaleti ilke, çalışmayı görev kabul edeceğimize söz veriyoruz.’

ANTGİAD'dan Mesaj

Ziyaretin ardından konuşan Ercan Yavaş, hem Cumhuriyet’in hem de Atatürk’ün mirasının kendileri için daima yol gösterici olduğunu vurguladı:

‘Cumhuriyet’in 102. yılına ulaşmanın onuru, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılının hüznü iç içe yaşanıyor. Bu topraklarda özgürce üretebiliyor, çalışabiliyor, eşitlik ve adalet adına konuşabiliyorsak, bunu Atatürk’e ve laik Cumhuriyet’e borçluyuz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyet’i emekle ve sorumlulukla yüceltmeye devam edeceğiz.’

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), CUMHURİYET’İN 102. YILI VE GAZİ MUSTAFA KEMAL...

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), CUMHURİYET’İN 102. YILI VE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 87. YILI VESİLESİYLE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), CUMHURİYET’İN 102. YILI VE GAZİ MUSTAFA KEMAL...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
2
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
3
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
4
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor
5
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
6
SANKO’dan Organ Bağışı Çağrısı: 'Böbrek Nakli Yaşamı Uzatıyor'
7
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş