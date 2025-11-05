ANTGİAD'dan Anıtkabir Ziyareti: Cumhuriyet’in 102. Yılı ve Atatürk’ü Anma

ANTGİAD'dan Anıtkabir Ziyareti

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Cumhuriyet’in 102. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı.

Anıtkabir Şeref Defteri Mesajı

Başkan Yavaş Anıtkabir Şeref Defteri’ne şu notu düştü:

‘Aziz Atatürk, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, bugün aynı zamanda sana duyduğumuz sonsuz minnet ve özlemin 87. yıl dönümündeyiz. Emanetin olan Cumhuriyet’in yılmaz savunucuları olarak huzurundayız. İlke ve devrimlerine sadakatle bağlı kalacağımıza, bilimi rehber, adaleti ilke, çalışmayı görev kabul edeceğimize söz veriyoruz.’

ANTGİAD'dan Mesaj

Ziyaretin ardından konuşan Ercan Yavaş, hem Cumhuriyet’in hem de Atatürk’ün mirasının kendileri için daima yol gösterici olduğunu vurguladı:

‘Cumhuriyet’in 102. yılına ulaşmanın onuru, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılının hüznü iç içe yaşanıyor. Bu topraklarda özgürce üretebiliyor, çalışabiliyor, eşitlik ve adalet adına konuşabiliyorsak, bunu Atatürk’e ve laik Cumhuriyet’e borçluyuz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyet’i emekle ve sorumlulukla yüceltmeye devam edeceğiz.’

