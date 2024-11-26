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AP Milletvekilleri UCM Kararı İçin AB'yi Çifte Standart ve Sessizlikle Eleştirdi

AB milletvekilleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine AB'nin sessiz kaldığını ve çifte standart uyguladığını savundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:16
AP Milletvekilleri UCM Kararı İçin AB'yi Çifte Standart ve Sessizlikle Eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emri konusunda sessiz kalması eleştirildi. İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, von der Leyen'den bir açıklama gelmemesinin yanı sıra bazı üye ülkelerin tepkilerini utanç verici buldu.

Oturumda Tartışılan Temalar

Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen oturumda, Orta Doğu'da süregen gerilim ve Gazze ile Batı Şeria'daki insani kriz üzerinde duruldu. Oturumda, AB Konseyi dönem başkanı Macaristan'ın Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, uluslararası insani hukuk ve düşmanlıklara son verilmesi çağrısında bulunarak, AB'nin insani durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

UCM Kararına Saygı Çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in adına söz alan AB Komisyonunun Uyum ve Reformlar Üyesi Elisa Ferreira, Gazze'deki sivil kayıpların arttığını ve insani durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Ferreira, Birlik olarak UCM kararlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekillerinin Eleştirileri

Aşırı sağcı milletvekilleri UCM'nin tutuklama emrini eleştirirken, liberal ve sol partilerin üyeleri AB'yi çifte standart uygulamakla suçladı. Boylan, "Başkan von der Leyen'den bir ses çıkmadı ve bazı üye ülkelerden gelen tepkiler utanç vericiydi. AB'nin güvenilirliği içe dönük olarak da sorgulanır hale geldi," dedi.

Yunan milletvekili Konstantinos Arvanitis, UCM'nin tutuklama kararının uygulanması gerektiğini vurguladı. Slovenyalı milletvekili Matjaz Nemec ise, AB'nin çifte standart uygulamaktan kaçınması gerektiğini belirterek, von der Leyen'in sessizliğini eleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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