Araban Sarımsağı Tescili: Hasan Altun’a Türk Patent’ten Teşekkür Belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Araban Sarımsağı tesciline katkıları için Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun’a teşekkür belgesi takdim etti (3 Aralık 2025).

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Araban Sarımsağı'nın tescillenmesindeki gayretleri nedeniyle Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Belge, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından, Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Farkındalığı Coğrafi İşaretlere Değer Katanlara Teşekkür Belgesi Takdim Töreninde verildi.

Tören, 3 Aralık 2025 günü Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı; belge takdimi sırasında Altun'a teşekkür belgesi sunuldu.

