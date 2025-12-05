Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi

Bursa'da sedasyon sonrası hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez davasında, iki tutuksuz sanık için 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis istendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 15:02
Bursa'da özel bir diş kliniğinde sedasyon altında gerçekleştirilen işlem sonrası fenalaşarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez ile ilgili davada, tutuksuz sanıklar Diş Hekimi Aleyna S.G. ve Anestezi Uzmanı Levent O. savunma yaptı. Savcı, iki sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşma ve olayın detayı

Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Deniz Sönmez'in anne ve babası ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olay, 2 yıl önce kliniğinde sedasyon altında bir dişin çekildiği, bir dişin kanal tedavisinin yapıldığı ve dört dişine dolgu uygulanan Deniz'in işlem sonrası rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkmıştı.

Sanıkların savunmaları

Anestezi Uzmanı Levent O., sedasyon işlemine ilişkin yasağın yürürlüğe girdiğini bilmediğini öne sürerek, "Daha önce de aynı işlem Deniz’e yapılmıştı. Devlet hastanelerinde uzun randevu süreleri olması nedeniyle işlem zorunlu hale geldi. Kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diş Hekimi Aleyna S.G. ise kliniğe yeni başladığını ve sedasyon uygulamasının klinikte zaten rutin olduğunu belirterek, "Sedasyonun yasak olduğunu düşünmedim, sorgulamadım. Bana bilgilendirme yapılmadı. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve savcı talepleri

Duruşmada söz alan baba Aydın Sönmez, "2 yıldır mücadele ediyoruz, artık yargılamanın uzamasını istemiyoruz" derken, anne Elena Sönmez sedasyon önerisinin Aleyna S.G. tarafından yapıldığını belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A. ve M.E.K.'nin beraatini isterken, Diş Hekimi Aleyna G. ve Anestezi Uzmanı Levent O.'nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan, mesul müdür Kerem G.Y.'nin ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti kararı için duruşmayı erteledi.

