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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! O ödemelerde flaş değişiklik

Araç sahiplerine önemli haber! Tutarlar değişiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:59
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! O ödemelerde flaş değişiklik

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta prim tutarları değişiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

SEDDK tarafından yapılan son duyurulara göre zorunlu trafik sigortalarında Haziran ayında uygulanacak tutarlar yüzde .25 oranında artış gösterecek. 

araç sigorta primleri değişiyor

SEDDK karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primleriyle ilgili kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Aynı zamanda 1 Mayıs tarihi itibariyle hasar maliyet endeks uygulaması da yürürlüğe girmiş oldu. Zorunlu trafik sigortalarında yaşanan prim artışları, her ay endeksi olan asgari ücret, yedek parça, bakım onarım, motorlu araç fiyat değişimine göre hesaplanarak kullanıcılara sunuluyor. 

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