Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönmek Zorunda Kalıyor

Bangladeş sınırında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki saldırılar nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:16
Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönmek Zorunda Kalıyor

Arakanlı Müslümanların Dönüş Zorunluluğu

Myanmar'da 5 Ağustos'ta gerçekleşen bir saldırı sonucunda 200'den fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, sınır bölgesindeki Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönmesi gerekmektedir.

Aktivistlerden Açıklamalar

Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kurucu üyelerinden Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından Arakan'dan Bangladeş’e kaçmaya çalışan bazı Arakanlıların hala çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Lwin, bu kişilerin karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi verirken, bazı Arakanlı Müslümanların kontrol altındaki bölgelere ulaşmaya çalıştığını da vurguladı.

Bangladeş'in Mülteci Politikaları

Bazı Arakanlı Müslümanların Bangladeş sınırından geçiş yapamadığı, bunun da Bangladeş’in yeni mülteci politikaları nedeniyle olduğunu ifade eden Lwin, bu kişilerin bir kısmının Myanmar’a geri gönderildiğini aktardı.

Güvenlik ve İnsani Koşullar

Bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çeken Lwin, Arakanlı Müslüman gençlerin, Arakan Ordusu tarafından zorla alınmakta olduğunu iddia etti. Arakan Ordusu'nun köylere yönelik tehditleri, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Saldırının Boyutları ve Tepkiler

Nay San Lwin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların Arakan Ordusu’nun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu bildirdi. Yine, bu olayda çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın vahşice öldürüldüğü ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Arakan Ordusu'nun Yanıtı

Arakan Ordusu, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yaşanan saldırıyla ilgili sorumluluğu reddetti ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu gelişmeler, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorlukları ve bölgedeki insani durumu tekrar gündeme getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı