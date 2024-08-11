Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönmek Zorunda Kalıyor

Arakanlı Müslümanların Dönüş Zorunluluğu

Myanmar'da 5 Ağustos'ta gerçekleşen bir saldırı sonucunda 200'den fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, sınır bölgesindeki Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönmesi gerekmektedir.

Aktivistlerden Açıklamalar

Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kurucu üyelerinden Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından Arakan'dan Bangladeş’e kaçmaya çalışan bazı Arakanlıların hala çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Lwin, bu kişilerin karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi verirken, bazı Arakanlı Müslümanların kontrol altındaki bölgelere ulaşmaya çalıştığını da vurguladı.

Bangladeş'in Mülteci Politikaları

Bazı Arakanlı Müslümanların Bangladeş sınırından geçiş yapamadığı, bunun da Bangladeş’in yeni mülteci politikaları nedeniyle olduğunu ifade eden Lwin, bu kişilerin bir kısmının Myanmar’a geri gönderildiğini aktardı.

Güvenlik ve İnsani Koşullar

Bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çeken Lwin, Arakanlı Müslüman gençlerin, Arakan Ordusu tarafından zorla alınmakta olduğunu iddia etti. Arakan Ordusu'nun köylere yönelik tehditleri, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Saldırının Boyutları ve Tepkiler

Nay San Lwin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların Arakan Ordusu’nun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu bildirdi. Yine, bu olayda çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın vahşice öldürüldüğü ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Arakan Ordusu'nun Yanıtı

Arakan Ordusu, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yaşanan saldırıyla ilgili sorumluluğu reddetti ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu gelişmeler, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorlukları ve bölgedeki insani durumu tekrar gündeme getiriyor.