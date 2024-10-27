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Arap Ülkelerinden İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

Arap dünyası, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 04:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 04:01
Arap Ülkelerinden İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

Arap Ülkelerinden Açıklamalar

Arap ülkeleri ve bazı bölgesel kuruluşlar, İsrail'in İran'a yönelttiği saldırıyı sert bir dille kınayarak uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti. Bahreyn, Ürdün, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler, yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak, Orta Doğu'daki gerilimlerin ve askeri operasyonların devam etmesinden duyulan derin endişeyi ifade etti. Açıklamada, Gazze ve Lübnan'da acil bir ateşkes çağrısı yapıldı ve uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrıda bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını "uluslararası hukukun ihlali ve bölgede gerilimi artırıcı bir adım" olarak değerlendirdi. Yaşanan gerginliğin, uluslararası güvenliği tehdit eden bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıldı. Ayrıca, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıyı da kınayarak, uluslararası topluma gerilimlerin durdurulması için çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi ve diğer bölgelerdeki saldırılarına son vermesi gerektiği belirtildi.

KİK Genel Sekreteri’nden Kınama

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri, saldırıyı kınadı ve bunun İran’ın egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti. Budeyvi, uluslararası yasaların ihlaline de dikkat çekerek, gerilimi azaltma sorumluluğunun üstlenilmesini talep etti.

Hamas ve İslami Cihad Açıklamaları

Hamas, İsrail’in saldırısına karşı çıkarak İran'la dayanışma içinde olduklarını bildirdi. İslami Cihad ise bu saldırıyı "Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Yemen'deki Husilerden Açıklama

Husiler, İsrail’in İran'a yönelik saldırısını "siyonist çılgınlığın bir uzantısı" olarak nitelendirerek, bölge halklarının ve uluslararası barışın tehdit altında olduğunu belirtti.

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim

İsrail, İran’a saldırısını, İran'ın 1 Ekim tarihindeki füze saldırılarına bir misilleme olarak açıkladı. İran ise çeşitli askeri noktaların hedef alındığını kaydederek, hava savunma sistemlerinin başarılı olduğunu ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar yaşandığını bildirdi. Saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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