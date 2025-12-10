Aras EDAŞ kışa hazır: 50 yeni araçla 7 il, 58 ilçede müdahale kapasitesi artıyor

Aras Elektrik, 7 il ve 58 ilçeyi kapsayan hizmet sahasında, kış koşullarının ağır seyrettiği bölgelerde operasyonel hazırlıklarını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, filoya eklediği 50 yeni araç ile saha ekiplerinin müdahale kapasitesini artırarak tüketicilerin kesintisiz enerji erişimini güvence altına almayı hedefliyor.

Zorlu coğrafyada öncelik: teknik donanım

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı ve dağlık bölgelerinde kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve ulaşım engelleri saha müdahalelerini daha da kritik hale getiriyor. Aras EDAŞ, bu zorlu coğrafi koşulları dikkate alarak ekiplerinin sahaya daha güvenli ve hızlı ulaşmasını sağlayacak teknik donanımlara öncelik veriyor.

Filoya katılan yeni araçların yanı sıra mevcut araçlar arasında paletli araçlar, kar motorları, sepetli araçlar ve pikaplar gibi özel donanımlı araçlar bulunuyor. Paletli araçlar karla kaplı ve buzlu zeminlerde etkin hareket sağlarken, kar motorları dar ve engebeli yollarda hızlı sevk imkânı sunuyor. Sepetli araçlar yüksek ve ulaşılması güç bölgelerde güvenli bakım ve onarım olanağı sağlarken, pikaplar kırsal yerleşimlere hızlı erişim sağlayarak operasyonel verimliliği artırıyor.

Bu araçlar sayesinde arıza ve bakım çalışmalarında müdahale süreleri önemli ölçüde azalıyor ve hizmet kalitesi yükseliyor. Aras EDAŞ, enerji arz güvenliğini sürdürülebilir kılmak ve tüketicilere kesintisiz hizmet sunmak amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Genel Müdürün açıklaması

Genel Müdür Fikret Akbaş, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bölgemizde kış aylarında şartlar ciddi şekilde ağırlaşıyor. Tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmetine ulaşabilmesi için ekiplerimiz; kar, tipi ve buzlanmaya rağmen gece gündüz sahada görev yapıyor. Kış öncesi filomuzu güçlendirerek, 50 yeni özel araç kazandırdık ve bu araçlarla en zorlu koşullarda bile daha hızlı ve etkili müdahalelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, enerji arz güvenliğimizi üst seviyeye taşıyacak ve operasyonel yetkinliğimizi daha da geliştirecek şekilde kesintisiz devam edecektir."

ARAS ELEKTRİK, 7 İL VE 58 İLÇEYİ KAPSAYAN HİZMET SAHASINDA, KIŞ KOŞULLARININ AĞIR SEYRETTİĞİ BÖLGELERDE OPERASYONEL HAZIRLIKLARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.