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Ardahan'da Fırtına Hasara Yol Açtı: Çatılar Uçtu

Ardahan'da şiddetli fırtına, ev ve ahır çatılarında büyük hasara sebep oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:57
Ardahan'da Fırtına Hasara Yol Açtı: Çatılar Uçtu

Ardahan'da Fırtına Hasara Yol Açtı

Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kenti sarsarak bazı evler ve ahırların çatılarının uçmasına neden oldu. Özellikle il merkezi ve Göle ilçesinde hissedilen rüzgar, ciddi maddi hasara yol açtı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Alınan bilgilere göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarın boyutunu belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmaları başlattı. Kentteki vatandaşlar, güvenlik önlemlerini artırarak olası tehlikelerden korunma yollarını araştırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

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