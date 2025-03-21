Ardahan'da Karla Kaplı Menderesler Dronla Görüntülendi

Ardahan'ın Büyüleyici Kar Manzaraları

Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde, kışın kaplanmış karlar altındaki menderesler dronla görüntülendi. Bu eşsiz manzaralar, yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çakırüzüm Yaylası ve Mendereslerin Önemi

Ardahan ile Göle arasındaki Çakırüzüm köyü yaylası'nın Danaboğan mevkisindeki menderesler, bölgenin ekosistemine büyük katkı sağlıyor. Özellikle yaz aylarında çevresini besleyen bu su akıntıları, kış aylarında ise farklı bir doğal güzellik sunuyor.

Kış Büyüsü: Su Seviyesi ve Doğa

Kıvrımlı bir şekilde akan menderesler, son günlerde sıcak havanın etkisiyle su seviyesinin yükselmesiyle daha da göz alıcı bir hale geldi. Çevresindeki tepe ve sarıçam ormanları ile birleşen menderesler, dron ile yapılan çekimlerde etkileyici görüntüler sergiledi.

Bu görüntüler, Ardahan'ın doğal zenginliklerini ve kış manzaralarının güzelliğini gözler önüne seriyor.