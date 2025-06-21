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Ardahan'da Yıldırım Isabeti: 3 Çoban Hayatını Kaybetti

Ardahan'da son bir yılda yıldırım isabeti nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi. Eğitim çalışmalarına devam edilecek.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:01
Ardahan'da Yıldırım Isabeti: 3 Çoban Hayatını Kaybetti

Ardahan'da son bir yıl içinde meydana gelen yıldırım isabetleri sonucunda 3 çoban hayatını kaybetti. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bu trajik olayları duyurarak, bölgede yıldırım isabeti nedeniyle ölüm ve yaralama vakalarının artış gösterdiğini belirtti.

Çiçek, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl özellikle çobanların bu tür kazalarla karşılaştığını aktardı. Valinin ifadelerine göre, “Gerçekten çok üzülüyoruz. Bununla ilgili çeşitli eğitim çalışmalarımız var.” diyerek, bu tür olayların önüne geçilmesi için yapılan eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Yağış esnasında alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı bu eğitimlerde, şemsiye, cep telefonu ve sığınma yerleri gibi unsurların yıldırım isabetine yol açabildiği vurgulanıyor. Çiçek, bu sene yaşanan kayıpların tekrar edilmemesi için eğitimlerin süreceğini ve vatandaşların daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Son bir yıldaki 3 ölümlü olay, çobanların hayatını tehdit eden bu doğal tehlikeye karşı alınacak önlemlerin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (sağda), son bir yıl içinde 3 çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu...

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (sağda), son bir yıl içinde 3 çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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