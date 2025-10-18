Arif Erkin Güzelbeyoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

90 yaşında vefat eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Harbiye'de tören düzenlendi; Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu'ya defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:14
Yabancı Damat dizisindeki "Memik Dede" rolüyle hafızalara kazınan; mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için İstanbul'da düzenlenen tören ve defin törenine kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Tören ve defin

Güzelbeyoğlu için ilk tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camisine getirilen sanatçı için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde İstanbul Valisi Davut Gül de hazır bulunurken, taziyeleri sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu ile oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kabul etti.

Anılar, taziyeler ve meslektaşlarının sözleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, törende yaptığı konuşmada: "Hepimiz tüm samimi duygularımızla gerçekten kendisini iyi bilirdik. Çünkü gerçekten..." ifadelerini kullandı ve Güzelbeyoğlu'nu "çok iyi bir insan" olarak nitelendirdi.

Sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, babasını çok yönlü bir sanatçı ve dürüst bir bürokrat olarak tanımladı: "Babam, bilgili ve yetenekli bir müzisyen, oyuncu, iyi bir mimar ve dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı."

Ayşe Güzelbeyoğlu, babasının aile ve dostlarına karşı güvenilir bir yol gösterici olduğunu vurgulayarak, "Gerçek bir hayvanseverdi. Bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı sonsuz sevgisi, sinemaya, müziğe ve tiyatroya bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızla değil, hepimizin hayatına kattığı baş yapıtlarla yaşayacak." dedi.

Oyuncu Zeliha Berksoy, Güzelbeyoğlu'nu 1970 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda tanıdığını belirterek, onun müzik anlayışını şu sözlerle anlattı: "Arif, bizim memleketin en önde gelen tiyatro şarkıları yazan bir müzisyendir. Gerçekten alışılagelmiş, basmakalıp bir şey yapmaz. Hiçbir müziği birbirine benzemez... Nadir bir kompozitör."

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ise Güzelbeyoğlu'nun mütevazı kişiliğine dikkat çekti: "Set bittiğinde, ışıklar söndüğünde çok konuşmazdı ama bakışlarıyla insanların kalbine dokunurdu. Benim ilk sinema filmimde bana 'Ben de senin gibi müzisyenim, sen çok başarılı olacaksın.' demişti. İyi bir abi, yol arkadaşı oldu bize."

Törende ayrıca Ali İpin ve Meral Çetinkaya da birer konuşma yaptı.

Cenaze töreni sırasında basın mensuplarına konuşan Güzelbeyoğlu'nun Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşı Tülin Oral, sanatçıyla kısa süre önce telefonda görüştüklerini belirterek, "Genelde telefonla görüşüyoruz. Benden iki yaş büyüktü. 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de çok iyiydi. İkisi de çok iyi sanatçıydı." diye konuştu.

Tülin Oral, dizide yaşadıkları deneyimlere ilişkin duygularını şöyle aktardı: "Çok iyi çalıştık, beraber çok güldük. Onunla çalışırken çok eğlendim. (Yabancı Damat) İyi bir dizi oldu. Hala oynuyor diyorlar. Onun karakterini ve Eftelya'yı da seyirci çok sevdi... Dizinin o zamanlar Türk ve Yunan ilişkisine büyük bir katkısı oldu. Yunanistan'da çekilirken seyirci 'Ah biz Türklerden çok korkardık. Meğer hiç öyle değilmişsiniz. Bize benziyorsunuz.' derlerdi."

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, geride tiyatro, sinema ve müzik alanlarındaki eserleri ve çok sayıda anı bıraktı; sanat camiası ve izleyicileri onun kaybını derin üzüntü ile karşıladı.

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden, 90 yaşında hayatını kaybeden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camisi’ne getirilen Güzelbeyoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

