Arjantin'de Tarih Öncesi En Eski Kurbağa Yavrusu Fosili Bulundu

Arjantin'de Tarihi Keşif

Arjantinli bilim insanları, tarih öncesine ait en eski kurbağa yavrusu fosilini keşfetti. Bu önemli buluş, Santa Cruz eyaletinde gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda elde edildi.

Fosilin Özellikleri

Jura dönemine kadar uzanan 161 milyon yıllık bu iribaş fosili, kumtaşına gömülü bir halde bulundu. Uzmanlar, kalıntıların oldukça iyi korunmuş olduğunu ve iribaşın kafatası, omurgası, gözleri ile bazı yumuşak dokularının da bozulmadan kaldığını belirtiyor.

Bilimsel Önem

Maimonides Üniversitesi'nden biyolog Mariana Chuliver, bu fosilin bilinen en eski kurbağa yavrusu olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece en eski iribaş fosili değil, aynı zamanda en iyi korunmuş olanı. Bu durum, canlının beslenme ve yaşam tarzını anlamamızda büyük önem taşıyor," dedi.

Taksonomik Analiz

Iribaşın, soyu tükenmiş notobatrachus degiustoi kurbağa türüne ait olduğunu belirten Chuliver, yavrunun anatomisinin günümüz kurbağalarına benzerlikler gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, 16 santimetre uzunluğundaki bu fosilin, kurbağaların evrimi hakkında yeni bilgiler sunabileceğini vurguladı.

Keşfin Yayını

Bu önemli keşfin detayları, bilim dünyasının saygın yayın organı Nature dergisinde yer aldı.