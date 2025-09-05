DOLAR
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Arnavutköy'ün Ömerli Mahallesi'nde silahla vurulan Ş.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:18
Olayın Detayları

Arnavutköy'de gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, Ömerli Mahallesinde bir kişinin silahla vurulduğu yönünde bilgi aldı.

Olay yerindeki incelemede yaralanan kişinin Ş.K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

