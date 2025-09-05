Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Olayın Detayları
Arnavutköy'de gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, Ömerli Mahallesinde bir kişinin silahla vurulduğu yönünde bilgi aldı.
Olay yerindeki incelemede yaralanan kişinin Ş.K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.