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Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Tiran'da gerçekleştirilen destek gösterisinde, Filistin'e yönelik soykırımın durdurulması çağrıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 23:07
Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin’e destek veren büyük bir gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Göstericiler, "Gazze’deki soykırım durdurulsun" sloganıyla İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Yerli ve Yabancı Aktivistlerin Katılımı

Gösteriye, "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu foruma katılan uluslararası aktivistler de iştirak etti. Protestocular, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, Gazze'deki soykırımın ve savaşın sona ermesi için çağrıda bulundular.

Pankartlarla Duygu Dolu Anlar

Göstericiler, Arnavutluk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'deki bombardıman durdurulsun", "Özgür Filistin", "İsrail, çocukları öldürme" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı. Bu görseller, katılımcıların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Aktivistlerden Önemli Mesajlar

Aktivistlerden Floriar Arapi, gösterinin insani değerleri ön plana çıkarmak açısından kritik bir önem taşıdığını belirtti. Arapi, "İsrail, Birleşmiş Milletlere, bölge ülkelerine ve dünya genelindeki tüm devletlere meydan okuyarak, tarihinin en vahşi soykırımını sürdürmektedir" ifadeleriyle durumu eleştirdi.

Filistin’e Yürüyüş Düzenlendi

İskender Bey Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteri ve konuşmaların ardından katılımcılar, Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirerek, uluslararası topluma bu meselenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin’e destek gösterisi ve yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin’e destek gösterisi ve yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, "Gazze’deki soykırım durdurulsun" sloganıyla İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin’e destek gösterisi ve yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin’e destek gösterisi ve yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, "Gazze’deki soykırım durdurulsun" sloganıyla İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.

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