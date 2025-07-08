Arnavutluk'tan Dalaman'a İlk Turist Kafilesi Coşkuyla Karşılandı

Arnavutluk'tan Dalaman'a Gelen İlk Turist Kafilesi Törenle Karşılandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan yapılan direkt uçuşla gelen ilk turist kafilesini coşkuyla karşıladı. YDA Dalaman Havalimanı'na 172 kişiyle ulaşan bu ilk grup için özel bir tören düzenlendi.

Kafileye, hoş geldin ikramlarında bulunarak, günün anısına çiçek verildi. Pasta kesimiyle kutlanan bu anlamlı anın ardından, turistler konaklayacakları otellere doğru yola çıktılar.

YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi Yiğit Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dalaman Havalimanı'nın uçuş ağının hızla genişlemeye devam ettiğini belirtti. Tiran seferiyle birlikte Dalaman Havalimanı'na doğrudan uçuş yapan ülke sayısının 23'e çıktığını ifade etti.

Laçin, ayrıca, hizmet verilen pazarların çeşitlenmesi adına önemli bir adım atıldığını vurguladı. Balkan coğrafyasından gelen misafirlerin sayısının artacağına dair olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Laçin, misafirlere en konforlu ve kaliteli seyahat deneyimini sunmak için ekipleriyle birlikte çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Muğla'nın Dalaman ilçesine Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan direkt uçuşla gelen ilk turist kafilesi için tören düzenlendi. YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 172 kişilik ilk turist kafilesine ikramda bulunuldu.