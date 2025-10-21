Arpaguş: Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var — Gaziantep'te protokol

Arpaguş: Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Gaziantep'te düzenlenen Kur'an Eğitim Merkezi ve cami yapım protokolü imza törenine katıldı. Ziyaret kapsamında Gaziantep Valiliği'ni de ziyaret eden Arpaguş, burada Vali Kemal Çeber tarafından karşılandı ve şeref defterini imzaladı.

Vali Çeber'e diyanet hizmetlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Arpaguş, daha sonra hayırsever Ökkeş Eruslu tarafından yaptırılacak Mehmet Ali Eruslu Kur'an Eğitim Merkezi ve Eyyup Eruslu Camisinin yapım protokolü imza törenine katıldı.

Açıklamalar: Hafız sayısı ve eğitim

Törende konuşan Arpaguş, Türkiye'de yıllık 20 bin civarında hafız yetiştiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık sınavlarında belge alanlarımız bu sayı civarında. Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var. Kur'an'a hizmet, inancımıza hizmet. İnsanlığın mutluluğu için gönderilmiş son ilahi kitaba hizmet. Allah'ın kitabıyla, Efendimiz'in (s.a.s) ahlakıyla yetişecek gençlerin yetişmesi için verilen emekler, çabalar, gayretler, taş üstüne taş koymak bu uğurda her şeyden yüce."

Protokol törenine katılanlar

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş katıldı.

