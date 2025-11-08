Artuklu'da Namaz Çıkışı Faciası: 75 Yaşındaki Hacı İzzettin Bilen Öldü

Mardin Artuklu'da namazdan çıkarken aracın çarptığı 75 yaşındaki Hacı İzzettin Bilen yaşamını yitirdi; sürücü ve plakası henüz tespit edilemedi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:34
Artuklu'da Namaz Çıkışı Faciası: 75 Yaşındaki Hacı İzzettin Bilen Öldü

Artuklu'da Namaz Çıkışı Faciası: 75 Yaşındaki Hacı İzzettin Bilen Öldü

Olayın Detayları

Mardin’in Artuklu ilçesinde, namazdan çıkan bir vatandaşa aracın çarpması sonucu 75 yaşındaki Hacı İzzettin Bilen hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu Merkez Cumhuriyet Mahallesi Bilal’i Habeş Camii mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, namazdan çıktığı sırada sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç Bilen'e çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Bilen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyü mezarlığına defnedildi.

75 YAŞINDAKİ HACI İZZETTİN BİLEN

75 YAŞINDAKİ HACI İZZETTİN BİLEN

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele
4
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
112'yi Telefonda Yönlendirdi: ATT Hilal Görür Heimlich ile Engelli Gencin Hayatını Kurtardı
7
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet