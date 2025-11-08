Artuklu'da Namaz Çıkışı Faciası: 75 Yaşındaki Hacı İzzettin Bilen Öldü

Olayın Detayları

Mardin’in Artuklu ilçesinde, namazdan çıkan bir vatandaşa aracın çarpması sonucu 75 yaşındaki Hacı İzzettin Bilen hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu Merkez Cumhuriyet Mahallesi Bilal’i Habeş Camii mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, namazdan çıktığı sırada sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç Bilen'e çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Bilen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyü mezarlığına defnedildi.

75 YAŞINDAKİ HACI İZZETTİN BİLEN